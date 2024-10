Maltempo devastante: allagamenti, un morto, anziani evacuati. Pessime previsioni (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’ondata di Maltempo che sta flagellando il Nord Italia da più di 48 ore ha provocato una vittima: Mario Zito, 75 anni, trovato morto in fondo a un dirupo dopo essere andato a funghi giovedì scorso, in compagnia di un amico, a Borzonasca, in provincia di Genova, sotto una pioggia battente. Mentre la Liguria conta i danni, la Toscana è diventata il nuovo epicentro dell’emergenza, con gravi allagamenti che hanno colpito diverse zone. In provincia di Siena, precisamente a Campiglia Marittima, una trentina di persone sono state soccorse dai vigili del fuoco a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua provocato dalla rottura dell’argine del fiume Cornia. La sindaca Alberta Ticciati ha parlato di “una piena eccezionale”, descrivendo ore di grande difficoltà e paura per i residenti, con numerosi sfollati. Leggi anche: “Aiutatelo, lo sta portando via”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’ondata diche sta flagellando il Nord Italia da più di 48 ore ha provocato una vittima: Mario Zito, 75 anni, trovatoin fondo a un dirupo dopo essere andato a funghi giovedì scorso, in compagnia di un amico, a Borzonasca, in provincia di Genova, sotto una pioggia battente. Mentre la Liguria conta i danni, la Toscana è diventata il nuovo epicentro dell’emergenza, con graviche hanno colpito diverse zone. In provincia di Siena, precisamente a Campiglia Marittima, una trentina di persone sono state soccorse dai vigili del fuoco a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua provocato dalla rottura dell’argine del fiume Cornia. La sindaca Alberta Ticciati ha parlato di “una piena eccezionale”, descrivendo ore di grande difficoltà e paura per i residenti, con numerosi sfollati. Leggi anche: “Aiutatelo, lo sta portando via”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Liguria - esondato l'Entella a Chiavari - ingrossati fiumi nel Tigullio - ritrovato morto anziano disperso nel genovese - VIDEO - La Protezione civile ha diramato una allerta meteo arancione in 5 Regioni per la giornata di oggi, venerdì 18 ottobre. Oltre alla Liguria anche alcuni settori di Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto Forti piogge si sono abbattute in questi giorni sulla Liguria, partendo dalla città di . (Ilgiornaleditalia.it)

Maltempo - bilancio drammatico : un morto e due feriti. Salvataggi in Toscana : il ciclone punta ora al sud - “A causa delle intense precipitazioni sono previsti innalzamenti dei corsi d’acqua. I due sono stati portati in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli. Intorno a Sicilia e Calabria si prevedono accumuli fino a 400-500 litri per metro quadrato di pioggia, metà di quanto piove in un anno intero, il tutto in un paio di giorni. (Notizie.com)

Maltempo - oggi allerta arancione in 5 Regioni : trovato morto uomo disperso durante le piogge in Liguria - Maltempo con allerta meteo arancione oggi in Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Allagamenti e disagi in molte regioni. Si registra anche una vittima: è stato ritrovato morto Mario Zito, scomparso mentre cercava funghi nel Genovese.Continua a leggere . (Fanpage.it)