L' ospedale Regina Margherita non può diventare Cittadella della cultura chiesto dibattito in consiglio comunale

Continua la battaglia di CittadinanAttiva che da tempo si oppone alla riconversione in Cittadella della cultura dell'ex ospedale Regina Margherita.L'Assemblea Territoriale Messina Centro – "Salvatore Vernaci" di CittadinanzAttiva ha chiesto al presidente del consiglio comunale di valutare

Ospedale Regina Margherita - Cittadinanzattiva chiede parere legale : "Non può diventare Cittadella della cultura" - Convocata da Nino Quartarone, si è riunita l’Assemblea Territoriale Messina Centro - “Salvatore Vernaci” di CittadinanzAttiva. . Il destino dell'ospedale Regina Margherita ancora al centro dell'attenzione dio Cittadinanzattiva che da tempo si oppone alla riconversione in cittadella della Cultura. (Messinatoday.it)

