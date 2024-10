LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: diluvia a Phillip Island. La FP1 partirà in ritardo (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1:45 Uno sguardo alle temperature: al momento la temperatura dell’aria è di 18 gradi, il vento supera gli 8 km orari. Intanto i commissari di gara stanno testando la pista bagnata di Phillips Island Session delayed! Due to the rain we’ll just have to wait a little longer to see the #MotoGP bikes out on track #AustralianGP pic.twitter.com/9N6iAxI3Dn — MotoGP (@MotoGP) October 17, 2024 1:42 Temperature basse e pioggia abbondante. La sensazione è che si rimarrà per parecchio tempo ai box. Si scherza in pit lane: “E’ da cinquant’anni che diciamo che non bisogna venire a Phillip Island ad ottobre” 1:38 diluvia a Phillip Island, Amici di OA Sport. La sessione partirà in ritardo 1:30 BUONANOTTE, AMICI DI OA SPORT. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: diluvia a Phillip Island. La FP1 partirà in ritardo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1:45 Uno sguardo alle temperature: al momento la temperatura dell’aria è di 18 gradi, il vento supera gli 8 km orari. Intanto i commissari di gara stanno testando la pista bagnata diSession delayed! Due to the rain we’ll just have to wait a little longer to see the #bikes out on track #nGP pic.twitter.com/9N6iAxI3Dn —(@) October 17,1:42 Temperature basse e pioggia abbondante. La sensazione è che si rimarrà per parecchio tempo ai box. Si scherza in pit lane: “E’ da cinquant’anni che diciamo che non bisogna venire aad ottobre” 1:38, Amici di OA Sport. La sessionein1:30 BUONANOTTE, AMICI DI OA SPORT.

