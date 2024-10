Ilgiorno.it - Lite con lancio di mobili in zona Piastra: un arrestato. La scoperta: aveva una pena di quasi 10 anni da scontare

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Sondrio – La Polizia di Stato di Sondrio haun 33enne nigeriano e proceduto all'espulsione di un 34enne mediante accompagnamento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gradisca di Isonzo (Gorizia). Tutto è iniziato quando il personale della Polizia di Stato della Questura di Sondrio a seguito di segnalazione al 112 NUE è intervenuto inper una. Giunti sul posto hanno notato due soggetti intenti a litigare tra di loro, che nonostante la presenza degli operatori della Squadra Volanti, continuavano ad azzuffarsi distruggendo peraltro gli arredi di casa. Dopo aver diviso gli uomini, questi sono stati accompagnati in Questura per l'identificazione essendo entrambi sprovvisti di documenti.