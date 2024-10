Liliana Segre “agente sionista”? «Mi truccherò da 007 per i miei 100 anni» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Liliana Segre se lo chiede spesso: «Perché devo sentirmi sempre io il nemico ideale?». Lo ha fatto anche ieri al Tempio Adriano di Roma alla presentazione del libro della giornalista Nathania Zevi Il nemico ideale. «Tanti anni sono passati, ma leggo nel libro di Nathania cose che succedono ancora tutti i giorni, io non vorrei essere qui a rispondere alle domande, ma vorrei farle», dice la senatrice a vita sotto scorta. «A 94 anni sono ritenuta un’agente Segreta sionista», dice ricordando un cartello comparso poco tempo fa a una manifestazione pro Palestina. «Tanto che ho pensato di truccarmi da 007 con occhiali scuri e impermeabile, penso che lo farò per i miei cento anni. In realtà non abbiamo alcuna voglia di ridere». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 18 ottobre 2024)se lo chiede spesso: «Perché devo sentirmi sempre io il nemico ideale?». Lo ha fatto anche ieri al Tempio Adriano di Roma alla presentazione del libro della giornalista Nathania Zevi Il nemico ideale. «Tantisono passati, ma leggo nel libro di Nathania cose che succedono ancora tutti i giorni, io non vorrei essere qui a rispondere alle domande, ma vorrei farle», dice la senatrice a vita sotto scorta. «A 94sono ritenuta un’ta», dice ricordando un cartello comparso poco tempo fa a una manifestazione pro Palestina. «Tanto che ho pensato di truccarmi da 007 con occhiali scuri e impermeabile, penso che lo farò per icento. In realtà non abbiamo alcuna voglia di ridere».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I 100 anni di Pasquale Costantino e il suo segreto della longevità - Un uovo sbattuto a colazione, un riposino dopo pranzo e una parca cena per dormire bene tutta la notte: questo il segreto della longevità di Pasquale Costantino che mercoledì 16 ottobre ha compiuto 100 anni. È quindi forse merito anche di queste piccole sane abitudini se l’uomo di Fondi ha... (Latinatoday.it)

GF - "Avevo 11 anni - mi è successa una cosa grave che non auguro a nessuno". Il segreto di Enzo Paolo - Al Grande Fratello il tono si fa più serio parlando di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. La coppia, insieme da più di 4 decenni, sembra affrontare una turbolenza. O meglio, è Enzo Paolo ad aver perso "la bussola". Durante la puntata di oggi, lunedì 14 ottobre, il coreografo ha avuto la... (Today.it)

La Fede vacilla? Il segreto di Giovanni Paolo II per ritrovarla - . Come fare per ritrovarla e rafforzarla sempre di più? Nella vita può succedere di vivere periodi di crisi di fede in cui essa vacilla e si rischia di non credere nell’esistenza di Dio o. Può capitare di trovarsi in periodi in cui la fede vacilla e si vive una crisi nel rapporto con il Signore. . (Lalucedimaria.it)