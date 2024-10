Le previsioni astrologiche di Branko per la settimana dal 18 al 24 ottobre 2024: cosa aspettarsi segno per segno (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le stelle offrono sempre spunti interessanti per capire come affrontare le sfide e le opportunità che la vita ci presenta. Il famoso astrologo Branko, collaborando con il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha preparato le sue consulenze per ciascun segno zodiacale relative alla settimana dal 18 al 24 ottobre 2024. Scopriamo insieme i pronostici e quali indicazioni ci forniscono le influenze astrali per i nati sotto i vari segni. Ariete: spirito avventuroso e qualche cautela La settimana si apre sotto l’egida di Venere, che si trova in Sagittario e infonde un senso di avventura nei nati sotto il segno dell’Ariete. Per chi è alla ricerca di nuove esperienze, questo è un periodo propizio per viaggi e conquiste. L’energia di Venere stimola il desiderio di esplorare, di avventurarsi in terreni sconosciuti e di ampliare gli orizzonti. Gaeta.it - Le previsioni astrologiche di Branko per la settimana dal 18 al 24 ottobre 2024: cosa aspettarsi segno per segno Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le stelle offrono sempre spunti interessanti per capire come affrontare le sfide e le opportunità che la vita ci presenta. Il famoso astrologo, collaborando con ille Chi diretto da Alfonso Signorini, ha preparato le sue consulenze per ciascunzodiacale relative alladal 18 al 24. Scopriamo insieme i pronostici e quali indicazioni ci forniscono le influenze astrali per i nati sotto i vari segni. Ariete: spirito avventuroso e qualche cautela Lasi apre sotto l’egida di Venere, che si trova in Sagittario e infonde un senso di avventura nei nati sotto ildell’Ariete. Per chi è alla ricerca di nuove esperienze, questo è un periodo propizio per viaggi e conquiste. L’energia di Venere stimola il desiderio di esplorare, di avventurarsi in terreni sconosciuti e di ampliare gli orizzonti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oroscopo Branko : le previsioni segno per segno per la settimana dal 18 al 24 ottobre 2024 - INCONTRO SÌ: Vergine non si smentisce mai, è la più bella, voi lo sapete. Oroscopo Branko Cancro Questa Venere un po’ materialista vi riempie le tasche, è un buon momento per i vostri affari, siete pieni di grinta e intraprendenti, martedì 22 anche il Sole vi appoggia, potete ottenere molto, giovedì 24 mettete mano ai vostri investimenti, acquistate un immobile, Primo quarto di Luna è propizio. (Superguidatv.it)

Oroscopo Branko oggi - venerdì 18 ottobre 2024 : le previsioni segno per segno - Il recupero parte da lì! Acquario Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 18 ottobre 2024), sei simpatico, energico, affascinante e in grado di circondarti di belle persone. Capricorno Cari amici dei Capricorno, non essere troppo severo con te stesso quando le cose che non vanno e soprattutto non isolarti, una battuta d’arresto può capitare a tutti ma l’importante è sentire ... (Tpi.it)

Oroscopo Branko oggi - giovedì 17 ottobre 2024 : le previsioni segno per segno - C’è mancanza di comunicazione in questo periodo, dovete migliorare e in fretta! Acquario Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 17 ottobre 2024), c’è un problema che continua ad infastidirvi, forse una procedura particolare e complicata che vi causa stress e tensioni. Capricorno Cari amici dei Capricorno, al momento non state trovando ciò che cercate ma non perdete la ... (Tpi.it)