Lampitella (vicepresidente Meritocrazia Italia): “A Congresso parleremo di Pace, politica investa nei popoli” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – “In un’epoca in cui domina la politica degli slogan Meritocrazia Italia si afferma come network in crescita, questo attraverso passione e lavoro di tanti che ogni giorno decidono di dedicare il loro tempo per costruire un sistema più equo. Il senso di estraneità dei cittadini nei confronti della rappresentanza genera disaffezione nella politica, Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – “In un’epoca in cui domina ladegli slogansi afferma come network in crescita, questo attraverso passione e lavoro di tanti che ogni giorno decidono di dedicare il loro tempo per costruire un sistema più equo. Il senso di estraneità dei cittadini nei confronti della rappresentanza genera disaffezione nella

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meritocrazia Italia : Al Congresso Nazionale Si Discute di Cittadinanza - Pace e Cultura - È stata lanciata la scuola ‘Crea’, un’iniziativa mirata a formare la futura classe dirigente del Paese. Il congresso di Meritocrazia Italia rappresenta quindi un’importante occasione non solo per valutare i successi raggiunti, ma anche per discutere le sfide future, sottolineando la necessità di un impegno collettivo per costruire un sistema più giusto e inclusivo per tutti i cittadini. (Gaeta.it)

Meritocrazia Italia : Congresso Nazionale per Promuovere la Coesione Sociale e la Pace - La proposta di Mauriello si basa su un’idea di società inclusiva, dove il valore delle differenze viene riconosciuto e sfruttato per creare un futuro migliore. Il ruolo dei cittadini nella iniziativa politica Durante il Congresso, Mauriello ha sottolineato l’importanza di offrire un palco ai cittadini comuni, affermando che la loro voce deve risuonare in un contesto politico spesso dominato da ... (Gaeta.it)

Lampitella (vicepresidente Meritocrazia Italia) : "A Congresso parleremo di Pace - politica investa nei popoli" - Inviteremo i politici a riflettere sull'avanzare dell'IA, così sul sistema giudiziario, su quello sanitario e quello dell'istruzione. Prima di tutte quella della Pace: bisogna tornare a investire nei popoli, non negli eserciti. Sono aumentate le collaborazioni con l'esterno e tante sono le sfide. Il senso di estraneità dei cittadini nei confronti della rappresentanza genera disaffezione nella ... (Liberoquotidiano.it)