Un rapporto della Freedom House mostra che la Turchia è il paese con il punteggio più basso in Europa per quanto riguarda la libertà di Internet. Secondo un rapporto della Freedom House con sede a Washington, la Turchia è stata

La Turchia arresta il tesoriere del Mossad nel Paese : “Raccoglieva soldi dall’Europa da inviare agli agenti in Siria” - La guerra a Gaza ha riacceso le tensioni tra Israele e la Turchia, Stato che da anni ha avviato una manovra politica per ergersi a grande potenza in difesa della popolazione palestinese. L’uomo è stato messo sotto sorveglianza il 25 agosto, quando è entrato nel Paese, e catturato a Istanbul il 30. Nessuna dichiarazione ufficiale da Tel Aviv e sarà difficile che ne vengano diffuse, dato che lo ... (Ilfattoquotidiano.it)

La Turchia oscura Instagram in tutto il paese dopo la morte di Haniyeh - leader di Hamas - L’ente nazionale delle comunicazioni Btk ha annunciato la decisione tramite un avviso sul proprio sito, senza fornire dettagli ulteriori. La Turchia ha deciso di bloccare l’accesso al popolare social media Instagram, una mossa che mette nuovamente in evidenza le tensioni tra il governo di Ankara e le grandi piattaforme tecnologiche globali. (Quifinanza.it)