La musica? È il miglior alleato per allenarsi

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Quando ci si allena, lapuò fare la differenza, lo dice la scienza. O meglio, lagioca un ruolo fondamentale in un allenamento aerobico efficace. Aiuta aare la concentrazione, l’energia e la resistenza. Il ritmo giusto può fare la differenza in diverse attività sportive, sia che si vogliaare la propria performance nella corsa, in un allenamento funzionale, o lavorando con i pesi. Creare la giusta playlist da ascoltare quando ci si allena non solo motiva, ma sincronizza i movimenti,a la performance e rende l’esperienza più piacevole. Dall’aerobica all’allenamento in palestra, la scelta di ciò che si ascolta influisce direttamente sul nostro ritmo, aiutando a mantenere alta l’energia e la concentrazione.