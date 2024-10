La fortuna bacia il Napoletano: vinti 30mila euro con il 10eLotto (Di venerdì 18 ottobre 2024) Campania fortunata con il 10eLotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, la vincita più alta di giornata arriva da Melito di Napoli, in provincia di Napoli, con 8 Oro da 30mila euro.L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,7 milioni di euro in tutta Italia, per Napolitoday.it - La fortuna bacia il Napoletano: vinti 30mila euro con il 10eLotto Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Campaniata con il. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, la vincita più alta di giornata arriva da Melito di Napoli, in provincia di Napoli, con 8 Oro da.L’ultimo concorso delha distribuito premi per 21,7 milioni diin tutta Italia, per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

10eLotto : ad Afragola vinti 30mila euro - Nella località campana vinti 30mila euro in seguito a un “8 Oro” in un’estrazione frequente. Da segnalare anche una vincita da 9mila euro a Vairano Patenora, in provincia di Napoli, una da 8mila euro a Battipaglia e una da 5mila euro a Cava de’ Tirreni, entrambe in provincia di Salerno. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 12,9 milioni di euro, per un totale di oltre 2,7 miliardi da ... (Anteprima24.it)

?Estrazioni Lotto - Superenalotto e 10eLotto di lunedì 19 agosto 2024 : i numeri vincenti e le quote di oggi. Nessun 6 - quattro 5 da 30mila euro - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri di oggi, lunedì 19 agosto 2024: su Leggo.it in tempo reale a questa pagina tutti i numeri vincenti, con il jackpot del Superenalotto che... (Leggo.it)