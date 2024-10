Amica.it - La Butterfly bang è la frangia che conquista, in un battito d’ali

(Di venerdì 18 ottobre 2024) I tagli di capelli multi layer stanno vivendo un momento d’oro. Come ilcut che è tra i più amati tra le teste famose, blasonate e hollywoodiane. E così come il taglio di capelli, anche laa farfalla è un trend che ci hato in un. Ma perché cadiamo tutte ai suoi piedi? Laè un dettaglio dal fascino vintage, ma ancora così attuale che è l’ingrediente perfetto per chi è alla ricerca di un leggero e movimentato. Cos’è lafarfalla Questo tipo diè caratterizzata da ciocche scalate e morbide, leggere e vaporose, che incorniciano il viso replicando la forma delle ali di una farfalla. Si fonde poi con il taglio omonimo per creare tanti strati, brevi e intensi, per incorniciare il viso e aggiungere volume.