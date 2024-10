Israele: “Uccisi due terroristi infiltrati da Giordania, caccia a terzo uomo” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Idf: "Hanno aperto il fuoco dopo essere entrati nel Paese" Le Forze di Difesa israeliane hanno ucciso due terroristi che hanno aperto il fuoco dopo essere entrati in Israele provenienti dalla Giordania. I militari stanno ora dando la caccia ad un terzo uomo che si ritiene fosse con loro e che sarebbe scappato. La presidente Sbircialanotizia.it - Israele: “Uccisi due terroristi infiltrati da Giordania, caccia a terzo uomo” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Idf: "Hanno aperto il fuoco dopo essere entrati nel Paese" Le Forze di Difesa israeliane hanno ucciso dueche hanno aperto il fuoco dopo essere entrati inprovenienti dalla. I militari stanno ora dando laad unche si ritiene fosse con loro e che sarebbe scappato. La presidente

Gaza - Israele : “Ucciso Yahya Sinwar - capo politico di Hamas”. Il gruppo terroristico palestinese non conferma né smentisce - L’emittente tv israeliana Channel 12 ha riferito che le truppe dell’Idf che operavano nella zona non erano consapevoli della presenza di Sinwar nell’area: i soldati avevano individuato diversi miliziani nascosti in un edificio e così avevano ordinato un attacco aereo, che aveva fatto crollare la struttura. (Tpi.it)

Israele - Idf : “Uccisi 3 terroristi a Gaza”. Mistero Sinwar : leader Hamas è morto? - "Durante operazioni delle Idf a Gaza sono stati eliminati tre terroristi. (Adnkronos) – Mistero sulla sorte di Yahya Sinwar, leader di Hamas a Gaza, dopo i raid condotti dalle forze di difesa israeliane. Le Idf e lo Shin Bet stanno verificando la possibilità che uno dei terroristi sia Yahya Sinwar", si legge in un post […]. (Periodicodaily.com)

Israele - sparatoria in autostrada con un morto e quattro feriti : si sospetta un atto terroristico - L’identità dell’aggressore non è stata ancora accertata. «Stavo guidando e ho visto una persona a piedi con una pistola», ha raccontato il volontario all’emittente pubblica Kan. Un quarto ferito è stato trasportato in ospedale. pic. Articolo completo: Israele, sparatoria in autostrada con un morto e quattro feriti: si sospetta un atto terroristico dal blog Lettera43 . (Lettera43.it)