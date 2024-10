Il Parma riparte da Man: in A nessuno come lui, in Nations è sul podio (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dennis Man è sul podio dei migliori calciatori della Nations League. L'ultima finestra sulle Nazionali ha visto l'esterno del Parma, in grande spolvero, continuare a inanellare prestazioni arricchite da gol e assist con la sua Romania che lo hanno portato al secondo posto della classifica stilata Parmatoday.it - Il Parma riparte da Man: in A nessuno come lui, in Nations è sul podio Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dennis Man è suldei migliori calciatori dellaLeague. L'ultima finestra sulle Nazionali ha visto l'esterno del, in grande spolvero, continuare a inanellare prestazioni arricchite da gol e assist con la sua Romania che lo hanno portato al secondo posto della classifica stilata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italrugby: 5 Zebre convocate per l’Autumn Nations Series - Gonzalo Quesada, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Roma in calendario a partire da domenica 27 ottobre in ... (sportparma.com)

Un Diavolo veste azzurro. Bertaccini in Nazionale. Sfiderà gli All Blacks - Il trequarti del Valorugby convocato dal ct Quesada per l’Autumn Nations Series. È il settimo reggiano della storia: gli ultimi sono stati Bigi, Rimpelli e Teneggi. (msn.com)

Allan Returns To Italy Fold For Autumn Internationals - Tommaso Allan will return to international duty for Italy after an eight-month absence following his selection on Thursday in coach Gonzalo Quesada's 34-man squad for the Autumn Nations Series. (barrons.com)