Il Comune tende la mano alle giovani imprese (Di venerdì 18 ottobre 2024) Cesenatico conferma anche quest'anno un piccolo ma importante aiuto economico per le giovani imprese che si affacciano sul mercato. L'amministrazione comunale ha infatti promosso un altro bando che favorisce lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali, destinando 30mila euro per allargare le opportunità di occupazione e imprenditorialità. Continua così uno degli obiettivi della Giunta, che è appunto quello di favorire le opportunità dei nuovi imprenditori, creando le condizioni per un miglior accesso ai servizi di accompagnamento alla creazione di aziende da parte dei giovani. Il bando, che tecnicamente è un avviso pubblico, è rivolto alle nuove attività giovanili e prevede che possano accedere alla richiesta di contributi le imprese costituite nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 settembre 2024.

