I profughi portati in Albania tornano in libertà, Pd: “Fallimento storico di Meloni sulla pelle dei migranti” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo la decisione del tribunale di Roma, che non ha convalidato il trattenimento dei migranti, i deputati del Partito Democratico Paolo Ciani e Rachele Scarpa, commentano la vicenda in un'intervista a Fanpage.it: "Questo protocollo è un monumento al furore ideologico sovranista e anti-migranti più che una vera politica migratoria". Fanpage.it - I profughi portati in Albania tornano in libertà, Pd: “Fallimento storico di Meloni sulla pelle dei migranti” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo la decisione del tribunale di Roma, che non ha convalidato il trattenimento dei, i deputati del Partito Democratico Paolo Ciani e Rachele Scarpa, commentano la vicenda in un'intervista a Fanpage.it: "Questo protocollo è un monumento al furore ideologico sovranista e anti-più che una vera politica migratoria".

Migranti - Sea Watch salva 289 naufraghi e polemizza con il governo Meloni : “Ci hanno assegnato un porto distante oltre 1000km per impedirci di soccorre altri profughi” - “Il porto assegnato, inutilmente distante, mette a dura prova gli ospiti e l’equipaggio. Sea Watch ha per questo esortato le autorità italiane ad assegnare un porto più vicino visto che tra le persone soccorse ci sono 38 bambini e minori, alcuni dei quali non accompagnati, e che molti avrebbero bisogno di cure mediche. (Lanotiziagiornale.it)