'Harris avanti su Trump tra i neri nei 7 swing states, 84% a 8%' (Di venerdì 18 ottobre 2024) Kamala Harris continua ad essere davanti a Donald Trump tra i probabili elettori neri negli stati in bilico. Lo rivela un sondaggio condotto dall'Initiative on Public Opinion della Howard University dal 2 all'8 ottobre I risultati mostrano che l'84% degli intervistati ha dichiarato di voler votare per la vicepresidente, mentre solo l'8% ha affermato che intende sostenere il tycoon come presidente a novembre e un altro 8% è rimasto indeciso. Il sondaggio ha anche identificato le questioni più importanti per gli intervistati, con "democrazia/diritti di voto/elezioni" classificate come priorità assoluta, seguite dall'economia e dai diritti all'aborto. Quando è stato chiesto agli intervistati cosa pensassero di Harris, il 61% degli intervistati ha espresso un'opinione "molto favorevole" del vicepresidente, mentre solo il 14% ha espresso un'opinione "molto sfavorevole" nei suoi confronti. Quotidiano.net - 'Harris avanti su Trump tra i neri nei 7 swing states, 84% a 8%' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Kamalacontinua ad essere da Donaldtra i probabili elettorinegli stati in bilico. Lo rivela un sondaggio condotto dall'Initiative on Public Opinion della Howard University dal 2 all'8 ottobre I risultati mostrano che l'84% degli intervistati ha dichiarato di voler votare per la vicepresidente, mentre solo l'8% ha affermato che intende sostenere il tycoon come presidente a novembre e un altro 8% è rimasto indeciso. Il sondaggio ha anche identificato le questioni più importanti per gli intervistati, con "democrazia/diritti di voto/elezioni" classificate come priorità assoluta, seguite dall'economia e dai diritti all'aborto. Quando è stato chiesto agli intervistati cosa pensassero di, il 61% degli intervistati ha espresso un'opinione "molto favorevole" del vicepresidente, mentre solo il 14% ha espresso un'opinione "molto sfavorevole" nei suoi confronti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Usa 2024 - Harris : “Trump sempre più instabile e squilibrato” - Kamala Harris all’attacco di Donald Trump in un comizio a La Crosse, in Wisconsin, uno degli stati in bilico, in un comizio giovedì sera.  . Vuole mandare l’esercito contro i cittadini americani. Vuole minacciare libertà e diritti fondamentali come la libertà di voto, la libertà di essere al sicuro dalla violenza armata”, ha detto la candidata dem alla Casa Bianca che sfiderà l’ex presidente in ... (Lapresse.it)

Elezioni USA 2024 : arte.tv offre una finestra sull’America divisa tra Kamala Harris e Donald Trump. - it. tv offre una finestra sull’America divisa tra Kamala Harris e Donald Trump. In un'epoca di polarizzazione politica senza precedenti, le imminenti elezioni presidenziali statunitensi del 5 novembre 2024 si profilano come un momento cruciale non solo per gli Stati Uniti, ma per il mondo intero <p>The post Elezioni USA 2024: arte. (Mondouomo.it)

Kamala Harris non partecipa alla cena di Al Smith - Trump : “Davvero irrispettoso” - All’evento era presente Donald Trump che ha attaccato la rivale democratica: “Davvero irrispettoso”, ha commentato il tycoon. La vicepresidente Usa è apparsa solo in un video. . Kamala Harris non ha partecipato alla cena annuale di Al Smith, tradizionale ricevimento di beneficenza per le opere caritatevoli cattoliche, rompendo la tradizione presidenziale. (Lapresse.it)