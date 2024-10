Isaechia.it - Grande Fratello, notte di fuoco sotto il piumone per due concorrenti: ecco cosa è successo

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella Casa del, duehanno dormito insieme e, dalle immagini diffuse sui social, gli utenti hanno notato movimenti sospettile lenzuola. La complicità tra Yulia Bruschi e Luca Giglioli è diventata sempre più intensa. Sin dai primi giorni trascorsi nella Casa i due non hanno nascosto l’attrazione reciproca, sfociata in balli sensuali, baci e carezze (clicca qui per guardare le prime ‘effusioni’ dei gieffini). Alla luce della crescente intesa tra Yulia e Giglio, nella settima puntata delil conduttore Alfonso Signorini ha ricordato che la modella aveva dichiarato di avere il cuore impegnato. La Bruschi, sebbene abbia davvero un fidanzato (conosciuto poco prima di entrare nella Casa), ha chiarito: È stata solo una frequentazione estiva, ci siamo detti che ci saremmo aspettati dopo il reality ma lasciandoci le porte aperte.