Gettato in mare con le mani legate da una babygang, 20enne salvato da un pescatore: “Mi hanno violentato” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un ragazzo di circa 20 anni è stato salvato da un pescatore a Bari dopo che quest'ultimo lo aveva trovato in acqua con le braccia legate. Il giovane ha raccontato di essere stato picchiato e violentato da una babygang prima di essere Gettato in mare. Fanpage.it - Gettato in mare con le mani legate da una babygang, 20enne salvato da un pescatore: “Mi hanno violentato” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un ragazzo di circa 20 anni è statoda una Bari dopo che quest'ultimo lo aveva trovato in acqua con le braccia. Il giovane ha raccontato di essere stato picchiato eda unaprima di esserein

