G7 sull'inclusione: storie di speranza e cambiamento (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un evento storico che ha dato voce a chi vive la disabilità e promuove l'inclusione Il G7 sull'inclusione e la disabilità: un passo verso la parità su Donne Magazine.

G7 disabilità - la Carrta di Solfagnano è "una pietra miliare". Locatelli : "Adesso sull'inclusione non si torna indietro" - Sono otto le priorità che la Carta di Solfagnano, sottoscritta oggi dai rappresentanti dei governi che hanno preso parte al G7 inclusione e disabilità che si è concluso a Solfagnano di Perugia. . Nel documento si elenca l'inclusione “come questione prioritaria nell’agenda politica di tutti i paesi. (Perugiatoday.it)

Autonomia e disabilità - Carissimo (M5s) e Macrì (Genova Inclusiva) : "Campagna elettorale sulla pelle dei nostri figli" - "Proprio vero che basta una campagna elettorale perché le cadreghe corrano ai ripari e facciano una delle tante cose mai fatte come si deve in anni di legislatura. . L’ultima è quella secondo cui Regione avrebbe approvato lo stanziamento di un milione e 740mila euro per l’integrazione scolastica e. (Genovatoday.it)

Capability Festival III edizione : da domani - 5 giorni di incontri e iniziative sulla disabilità - . L’assessore al Welfare Luca Fella Trapanese interverrà domani – mercoledì 16 ottobre, alle ore 16,30 al Maschio Angioino – all’apertura della terza edizione di “Capability Festival” l’evento sulla disabilità voluto per accendere i riflettori sulla disabilità e parlarne con un linguaggio contemporaneo, fuori dagli stereotipi. (Ildenaro.it)