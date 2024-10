Frode fiscale sull'Iva degli AirPods, sequestrati oltre 29 milioni di euro. Uno dei depositi nel Comasco (Di venerdì 18 ottobre 2024) Como, 18 ottobre 2024 – Indagini, pedinamenti e intercettazioni. Così la Guardia di Finanza è riuscita a ricostruire un sofisticato sistema di evasione dell’Iva basato sulla commercializzazione di prodotti elettronici, in particolar modo Apple AirPods, che venivano ciclicamente venduti tra le società coinvolte nella Frode senza mai raggiungere i consumatori finali. Nelle ultime ore le fiamme gialle dei comandi provinciali di Como e Latina hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo nell’ambito di questa indagine che ha riguardato un’organizzazione criminale dedita alle frodi all’Iva. Si trattava di un complesso e ramificato sistema di "Frode carosello" che ha interessato diversi Paesi come Cipro, Repubblica Ceca, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Lussemburgo, Slovacchia, Polonia, Slovenia, Ungheria, Estonia e Svizzera. Ilgiorno.it - Frode fiscale sull'Iva degli AirPods, sequestrati oltre 29 milioni di euro. Uno dei depositi nel Comasco Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Como, 18 ottobre 2024 – Indagini, pedinamenti e intercettazioni. Così la Guardia di Finanza è riuscita a ricostruire un sofisticato sistema di evasione dell’Iva basatoa commercializzazione di prodotti elettronici, in particolar modo Apple, che venivano ciclicamente venduti tra le società coinvolte nellasenza mai raggiungere i consumatori finali. Nelle ultime ore le fiamme gialle dei comandi provinciali di Como e Latina hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo nell’ambito di questa indagine che ha riguardato un’organizzazione criminale dedita alle frodi all’Iva. Si trattava di un complesso e ramificato sistema di "carosello" che ha interessato diversi Paesi come Cipro, Repubblica Ceca, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Lussemburgo, Slovacchia, Polonia, Slovenia, Ungheria, Estonia e Svizzera.

