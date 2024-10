Digital-news.it - Formula 1 2024, in diretta GP USA Sky Sport e NOW, Austin Sprint LIVE in chiaro TV8

Leggi tutta la notizia su Digital-news.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) In arrivo un fine settimana da vivere dall’alba al tramonto su Sky (e in streaming su NOW) con Motomondiale, F1, SBK, WRC e Ferrari Challenge. RITORNA LA F1 – Dopo la pausa è tempo di tornare in pista per il mondiale F1, con il Circus che sbarca adper il Gran Premio degli Stati Uniti,su SkyUno, SkyF1, Sky4K e in streaming su NOW. Il weekend del COTA, che prevede il formato della, inizia giovedì con la conferenza stampa dei piloti, alle 20.30. Venerdì primi giri in pista, alle 19.30 per le prime libere. Alle 23.30 appuntamento con le qualifiche, che sanciranno l’ordine della gara breve in programma sabato alle 20. Sempre sabato, a mezzanotte, appuntamento con le qualifiche per la gara di domenica, che scatterà alle ore 21. Telecronaca di Carlo Vanzini e