Fondi una torcia da giardino e tanto coraggio | così Vincenzo ha salvato un bimbo di 6 mesi

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – “Ero sul divano, ho sentito un boato spaventoso e sono uscito di corsa con la miadasenza capire per alcuni istanti cosa fosse realmente accaduto. Era tutto buio, nessuno aveva pensato ad accendere i fari delle auto, non si vedeva né capiva nulla”. È stata lei, la singolare abitudine diTrimarco di tenere sempre in casa unada, a salvare la vita del piccolo A, come lo chiamava sui social la sua giovanissima mamma volata in cielo a causa di quello stesso drammatico incidente avvenuto sulla provinciale per Sant’Anastasia lo scorso 31 agosto. Destino? Forse. Certo è che sono state la prontezza d’animo di uno dei primi soccorritori arrivati per questioni di vicinanza residenziale al luogo dello scontro, assieme a quella luce artificiale nell’oscurità, a salvare la vita di un bambino di appena sei