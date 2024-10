Fabregas: «In Serie A l’Inter la più forte. Inzaghi? Ruberei questo!» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Fabregas ha parlato della Serie A e di come l’Inter sia la squadra più forte secondo il suo pensiero. Poi esalta una prerogativa del gioco di Inzaghi. Le sue parole a Sport Mediaset. CORSA SCUDETTO – Cesc Fabregas parla della lotta per il titolo e non ha dubbi sull’Inter: «Per la Serie A l’Inter è la squadra più forte che vedo, una squadra con esperienza grande e con grandi giocatori. Sono arrivati in finale di Champions League, l’anno scorso hanno fatto benissimo e peraltro hanno giocato alla grande anche quest’anno con il Manchester City. Ma il Napoli di Antonio Conte starà lì, perché sa come vincere lo scudetto. Poi le altre, la Juventus di Thiago Motta e il Milan. Fonseca è un grande allenatore, sempre seguito». Inter-news.it - Fabregas: «In Serie A l’Inter la più forte. Inzaghi? Ruberei questo!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)ha parlato dellaA e di comesia la squadra piùsecondo il suo pensiero. Poi esalta una prerogativa del gioco di. Le sue parole a Sport Mediaset. CORSA SCUDETTO – Cescparla della lotta per il titolo e non ha dubbi sul: «Per laè la squadra piùche vedo, una squadra con esperienza grande e con grandi giocatori. Sono arrivati in finale di Champions League, l’anno scorso hanno fatto benissimo e peraltro hanno giocato alla grande anche quest’anno con il Manchester City. Ma il Napoli di Antonio Conte starà lì, perché sa come vincere lo scudetto. Poi le altre, la Juventus di Thiago Motta e il Milan. Fonseca è un grande allenatore, sempre seguito».

