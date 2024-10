Elezioni regionali, l'italo-palestinese Basir (Alleanza Verdi e Sinistra) spiega il perchè della sua candidatura: "La sanità pubblica va rafforzata" (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Mi candido per portare nelle istituzioni la Palestina, la sofferenza del mio popolo e la voce della resistenza palestinese, per sensibilizzare al tema della Pace, della solidarietà, della cooperazione internazionale, nel rispetto dell’autodeterminazione dei popoli. Ma mi sono molto cari anche Forlitoday.it - Elezioni regionali, l'italo-palestinese Basir (Alleanza Verdi e Sinistra) spiega il perchè della sua candidatura: "La sanità pubblica va rafforzata" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Mi candido per portare nelle istituzioni la Palestina, la sofferenza del mio popolo e la voceresistenza, per sensibilizzare al temaPace,solidarietà,cooperazione internazionale, nel rispetto dell’autodeterminazione dei popoli. Ma mi sono molto cari anche

