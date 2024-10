Ecco “Walden”, il nuovo programma di Francesco Borgonovo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott – Debutterà questa sera il nuovo talk-show condotto da Francesco Borgonovo. Alle ore 21.00 si alzerà quindi il sipario su “Walden, la terrà della libertà” – questo il titolo del programma che sarà trasmesso su Cusano News 7 (canale 234). Nelle intenzioni del giornalista emiliano la nuova realtà televisiva, che andrà in onda a cadenza settimanale, si propone come punto di riferimento del dibattito aperto e senza censura. Un dibattito senza limitazioni È lo stesso saggista a descrivere, in maniera concisa ma efficace, la sua nuova creatura: “a Walden tutte le idee hanno cittadinanza.” Non sono previste né limitazioni né tantomeno restrizioni alla libera espressione delle opinioni. Anzi, in questo nuovo spazio di confronto ogni interpretazione del reale potrà trovare spazio. Quindi essere discusso. Ilprimatonazionale.it - Ecco “Walden”, il nuovo programma di Francesco Borgonovo Leggi tutta la notizia su Ilprimatonazionale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott – Debutterà questa sera iltalk-show condotto da. Alle ore 21.00 si alzerà quindi il sipario su “, la terrà della libertà” – questo il titolo delche sarà trasmesso su Cusano News 7 (canale 234). Nelle intenzioni del giornalista emiliano la nuova realtà televisiva, che andrà in onda a cadenza settimanale, si propone come punto di riferimento del dibattito aperto e senza censura. Un dibattito senza limitazioni È lo stesso saggista a descrivere, in maniera concisa ma efficace, la sua nuova creatura: “atutte le idee hanno cittadinanza.” Non sono previste né limitazioni né tantomeno restrizioni alla libera espressione delle opinioni. Anzi, in questospazio di confronto ogni interpretazione del reale potrà trovare spazio. Quindi essere discusso.

