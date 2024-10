Eccellenza \ Il programma e gli arbitri della 7^ giornata

Leggi tutta la notizia su .com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Atletico Mariner-K Sport Montecchio aprirà le danze alle 15.00. In contemporanea, dalle 15.30 in giù, tutte e sette le altre sfide. Sul piedistallo, i derby Osimana-Portuali e Tolentino-Maceratese. Fabriano Cerreto-Chiesanuova pronte per sfidarsi a viso aperto. Vallesina, 19 ottobre 2024 – Andrà in onda domenica, 20 ottobre, il settimo fine settimana d’del calcio marchigiano. Il nostro massimo campionato regionale non si fermerà, lo ricordiamo, primasosta natalizia. Quindi, partendo ovviamente da una disparatissima griglia di partenza, tutte in campo per inseguire la neocapolista Chiesanuova. Il K Sport Montecchio cercherà di mantenersi in scia raggiungendo, alle 15.00, l’Atletico Mariner. I biancorossi di Mobili assaliranno lo stadio “Aghetoni” di Fabriano per dar man forte alla posizione prima maturata nello scorso ed ultimo turno.