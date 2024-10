Quotidiano.net - Droni usati in Ucraina, prime sanzioni Usa a ditte cinesi

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli Stati Uniti hanno svelato le loroin assoluto contro aziendeper aver "direttamente sviluppato e prodotto sistemi di armi completi in collaborazione con aziende russe", secondo il Tesoro Usa. "Questa è stata la prima volta che abbiamo effettivamente visto un'azienda cinese produrre un'arma che poi è stata utilizzata sul campo di battaglia dalla Russia", ha sottolineato il portavoce del dipartimento di stato americano Matthew Miller, riferendosi ad'attacco. L'azione riguarda il drone da attacco a lungo raggio della serie Garpiya. Il Tesoro Usa ha affermato che il drone è stato "progettato e sviluppato da" espertie prodotto in fabbrichein collaborazione con aziende di difesa russe, quindi trasferito in Russia per essere utilizzato contro l'