Droga Gasparri Favorire prevenzione e recupero

ROMA (ITALPRESS) – "A forza di minimizzare sui pericoli delle droghe, a forza di parlare di droghe leggere, a forza di ipotizzare una scelta che mai ci sarà, la legalizzazione delle droghe leggere, abbiamo dati allarmanti". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri, a margine del convegno "L'indipendenza è stupefacente". "Il fenomeno è largamente presente oggi nella società – ha aggiunto -. Combattere le dipendenze, essere indipendenti, avere la propria personalità, la propria autonomia, la propria vita è una risorsa fondamentale per la società".

