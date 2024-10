Lanazione.it - Domani al Brilli Peri sfida tutta valdarnese tra Montevarchi e Terranuova Traiana

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Arezzo, 18 ottobre 2024 – Dopo la sconfitta molto amara rimediata sul campo del Seravezza iltorna a calcare il terreno amico, ospitandoil, reduce dalla straordinaria vittoria in rimonta contro il Grosseto. "Affrontiamo una squadra che sta facendo la sua parte, e molto bene. A livello emotivo sarà una partita diversa dalle altre", ha detto mister Lelli. Nonostante il passo falso di domenica la squadra comunque appare in crescita ma ci sono alcune cose da sistemare, tra cui la poca concretezza in fase offensiva e il fatto che in alcune occasioni manchi sempre l'ultimo passaggio. L'aspetto positivo invece è legato al gioco, un gioco propositivo che, alla lunga, non potrà che portare altri risultati.