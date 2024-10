Calciomercato.it - DIRETTA | Milan-Udinese, Fonseca: “Non chiudo gli occhi davanti ai problemi ” LIVE

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Le dichiarazioni in conferenza stampa di Paulo. Il tecnico portoghese delrisponde alle domande dei giornalisti Giornata di vigilia per ildi Paulo, che domani affronterà l’per l’ottava giornata di Serie A. Il Diavolo è chiamato a vincere per rilanciarsi dopo il ko di Firenze. La conferenza dialla vigiliaIl tecnico portoghese diversamente dalle ultime gare cambierà formazione: ci sarà ovviamente un nuovo interprete sulla fascia sinistra per sostituire lo squalificato Theo Hernandez, ma non sono da escludere altre variazioni. Segui la conferenza stampa dicon Calciomercato.it: Prime parole di: “Con l’, ilha avuto sempre grandi difficoltà e domani non sarà diverso. Viene da un buon inizio di stagione, gioca bene. Dobbiamo essere al nostro migliorllo per vincere domani.