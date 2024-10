Crociata contro i bazar: pioggia di sanzioni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pugno duro dell’amministrazione comunale - attraverso la longa manu della polizia municipale - verso alcuni commercianti dell’Isola dei Platani, e non solo, che hanno ’sgarrato’ in passato (ma il conto prima o poi arriva). Come? Violando le disposizioni legislative in materia, dal Tulps allo statuto comunale nelle parti che regolamentano il decoro. Le sanzioni variano da 183 euro fino a 1.141 - con diverse ’gradazioni intermedie’. Quasi una decina di ordinanze con altrettante "ingiunzioni di pagamento" sono state emesse il 17 di questo mese dalla direzione amministrativa - Sportello unico attività produttive. In vari casi il commerciante interessato nonostante la convocazione preliminare in municipio, non si è fatto vivo. Nè ha chiesto "di poter spostare per l’impossiblità ad essere presente data e orario" fissati. Ilrestodelcarlino.it - Crociata contro i bazar: pioggia di sanzioni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pugno duro dell’amministrazione comunale - attraverso la longa manu della polizia municipale - verso alcuni commercianti dell’Isola dei Platani, e non solo, che hanno ’sgarrato’ in passato (ma il conto prima o poi arriva). Come? Violando le disposizioni legislative in materia, dal Tulps allo statuto comunale nelle parti che regolamentano il decoro. Levariano da 183 euro fino a 1.141 - con diverse ’gradazioni intermedie’. Quasi una decina di ordinanze con altrettante "ingiunzioni di pagamento" sono state emesse il 17 di questo mese dalla direzione amministrativa - Sportello unico attività produttive. In vari casi il commerciante interessato nonostante la convocazione preliminare in municipio, non si è fatto vivo. Nè ha chiesto "di poter spostare per l’impossiblità ad essere presente data e orario" fissati.

