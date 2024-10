Conte, col Napoli meglio dell’Inter: corre più veloce (Di venerdì 18 ottobre 2024) Corriere dello Sport – Conte, col Napoli meglio dell’Inter: corre più veloce L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il paragone dell’Inter di Antonio Conte, vincitrice L'articolo Conte, col Napoli meglio dell’Inter: corre più veloce proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Conte, col Napoli meglio dell’Inter: corre più veloce Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Corriere dello Sport –, colpiùL’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il paragonedi Antonio, vincitrice L'articolo, colpiùproviene da ForzAzzurri.net.

Lo ha chiesto Antonio Conte : vuole il suo pupillo ai tempi dell’Inter - Il Napoli pensa a Skriniar: può essere lui il colpo decisivo per lo scudetto Proprio a proposito dell’Inter, chi aveva vinto lo scudetto con Conte e Oriali a Milano è Milan Skriniar, centrale difensivo slovacco attualmente al Psg di Luis Enrique. Questo articolo Lo ha chiesto Antonio Conte: vuole il suo pupillo ai tempi dell’Inter è comparso nella sua versione originale, prima sul sito ... (Serieanews.com)

Voto di scambio - interpellanza M5s al ministero dell’Interno : firma anche Giuseppe Conte - ROMA - Il deputato del Movimento 5 stelle Leonardo Donno ha presentato un’interpellanza al ministero dell’Interno Matteo Piantedosi sul presunto voto di scambio che si sarebbe verificato a Brindisi durante le elezioni amministrazione del 2023 (leggi qui l'articolo sull'inchiesta). . . Tra i firmatari. (Brindisireport.it)

Francesco Bruni esalta Spithill : “Ha fatto una partenza pazzesca. Siamo contenti per la gestione dell’intera regata” - . Siamo super felici“, ha dichiarato ‘Checco’ Bruni la sito ufficiale di Luna Rossa. Seconda giornata positiva di Final Preliminary Regatta per Luna Rossa, che conferma la buona impressione del day-1 (al netto del problema elettrico costato il ritiro contro New Zealand) e sconfigge abbastanza nettamente gli statunitensi di American Magic nel terzo match race della fase a gironi che mette in ... (Oasport.it)