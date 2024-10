Ilgiorno.it - Como, tentata estorsione a un 19enne:la polizia arresta due persone

(Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – Sono finiti in due in carcere perin concorso. Lahato un milanese di 22 anni e un tarantino di 37 anni, entrambi con precedenti penali, dopo aver tentato di far prelevare denaro a un ragazzo di 19 anni. Ieri pomeriggio, si trovavano in centro storico diper vendere oggetti per strada. Tuttavia, le volanti dellasono intervenute nei pressi di un istituto di credito di via Boldoni, dopo la segnalazione di un tentativo diai danni di un ragazzo di 19 anni che aveva chiesto aiuto a un dipendente della banca. L’operatore ha accertato che il giovane qualche minuto prima era stato avvicinato per strada dai due uomini, che volevano vendergli alcune cartoline per un corrispettivo di 10 euro.