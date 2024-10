Liberoquotidiano.it - Ci scordiamo il nostro passato: così sprechiamo il cibo: la fame non si sconfigge per legge

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Sono dati che danno a pensare. Li ha forniti ieri la Coldiretti in occasione della Giornata mondiale dell'Alimentazione, promossa dalla Fao. Ogni anno nelle case italiane quasi 1,8 miliardi di chili divengono gettati nella spazzatura perché scaduti o andati a male. Gli sprechi delle famiglie si sommano a quelli della ristorazione e anche alle perdite che si verificano nelle catene della distribuzione. In totale, si può tranquillamente affermare che un terzo dei prodotti agricoli per l'alimentazione (frutta e verdura) vadano sprecati nel passaggio dal campo alla tavola. Tutto questo accade mentre più di tre milioni di italiani sono costretti a chiedere aiuto per mangiare ad associazioni come la Caritas o a parenti e amici. Il fenomeno si presta a diverse considerazioni: storiche, etiche, economiche, ambientali.