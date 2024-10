Ilrestodelcarlino.it - Cesena, Curto spera. Parola alla Fifa. Kargbo ancora ai box, ma c’è Berti

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Lavoro sul campo, anche sedifferenziato, ieri, per Augustus. Segnali positivi in uno scenario che rimane di totale incertezza sul suo impiego domenica contro la Sampdoria con il punto interrogativo, quindi, che èbello grosso. Mentre la squadra continua a correre e sudare a Martorano, vista la temporanea inagibilità di Villa Silvia, lui segue il protocollo personale per rimettere in sesto una caviglia che ha già dato problemi a febbraio dopo l’entratataccia del difensore Heinz della Fermana. Allora rimase fermo due settimane, adesso la ricaduta che consiglia di procedere con prudenza, senza forzare troppo i tempi di recupero.