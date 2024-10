Cercano di vendere le cartoline a un passante, poi lo costringono a prelevare dal bancomat: arrestati (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il tentativo di estorsione è avvenuto nel centro di Como. Un 19enne è stato avvicinato da 2 uomini che gli aveva chiesto di acquistare delle cartoline colorate. Successivamente lo hanno afferrato con la forza e lo volevano costringere a prelevare 250 euro. Sono stati arrestati e trasferiti in carcere. Fanpage.it - Cercano di vendere le cartoline a un passante, poi lo costringono a prelevare dal bancomat: arrestati Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il tentativo di estorsione è avvenuto nel centro di Como. Un 19enne è stato avvicinato da 2 uomini che gli aveva chiesto di acquistare dellecolorate. Successivamente lo hanno afferrato con la forza e lo volevano costringere a250 euro. Sono statie trasferiti in carcere.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cercano di vendere le cartoline a un passante, poi lo costringono a prelevare dal bancomat: arrestati - Il tentativo di estorsione è avvenuto nel centro di Como. Un 19enne è stato avvicinato da 2 uomini che gli aveva chiesto di acquistare delle cartoline ... (fanpage.it)

19enne costretto a prelevare 250 euro: in carcere due uomini per estorsione - Costringono un 19enne a prelevare 250 euro: in carcere i due estorsori La Polizia ... era stato avvicinato per le vie del centro dai due uomini con la scusa di vendergli delle cartoline colorate per ... (primamilanoovest.it)

Como, tentata estorsione a un 19enne:la polizia arresta due persone - Como, 18 ottobre 2024 – Sono finiti in due in carcere per tentata estorsione in concorso. La polizia ha arrestato un milanese di 22 anni e un tarantino di 37 anni, entrambi con precedenti penali, dopo ... (ilgiorno.it)