Ilrestodelcarlino.it - "Castelli nascosti". Lo slow tourism fa tappa al Monte Illuminato

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Sarà il convento francescano didi Lunano il protagonista dell’ultimadi "", la rassegna curata dalla storica dell’arte Alessandra Mindoli all’interno del progetto "Fuori pista:", attuato da CSV Marche Ets nell’ambito di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. L’appuntamento per scoprire uno dei luoghi sacri del cammino della Verna è fissato per domenica, quando i visitatori potranno ascoltare la millenaria storia di questo cenobio, ammirandone l’architettura romanica, incorniciata da suggestivi scorci panoramici. Nei pressi del convento è, inoltre, presente il "Chiostro", un’installazione che rende omaggio alla storia del chiostro perduto e che fa parte del Festival di microarchitettura. Il ritrovo è alle ore 10.30 presso il parcheggio dell’asilo comunale, in via Matteotti 1.