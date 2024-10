Gaeta.it - Carlo Manzi riconfermato presidente dell’Ordine dei Medici di Caserta: un significativo trionfo elettorale

(Di venerdì 18 ottobre 2024) L'elezione dicomedei-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia dirappresenta un importante evento per la sanità locale. Con un'affermazione senza precedenti,ha conseguito 2170 preferenze personali, il che lo colloca in una posizione altamente competitiva rispetto alle elezioni precedenti. Questa rielezione non solo segna un successo personale, ma sottolinea anche la solidità della lista "Evoluzione", che avrà il compito di guidare l'ente per il quadriennio 2025-2028. Risultati delle elezioni e affluenza Le elezioni si sono svolte nei giorni 12, 13 e 14 ottobre presso il seggio situato in via Bramante, a. L'affluenza dei votanti ha riscosso un notevole interesse, con 3771, su un totale di 6758 iscritti, che hanno partecipato al voto, corrispondente a una percentuale del 55,8%.