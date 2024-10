Calcio serie C, per il Perugia quasi un "dentro o fuori" ad Ascoli. Formisano: "Sarà una questione mentale" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il rotondo successo con la Lucchese aveva illuso in tanti sul fatto che i problemi fossero in via di risoluzione. Lo 0-1 subito sempre in casa con la Virtus Entella ha riportato il Perugia sulla terra, ora più che mai costretto a guardarsi le spalle.E dire che soltanto poche settimane fa la Perugiatoday.it - Calcio serie C, per il Perugia quasi un "dentro o fuori" ad Ascoli. Formisano: "Sarà una questione mentale" Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il rotondo successo con la Lucchese aveva illuso in tanti sul fatto che i problemi fossero in via di risoluzione. Lo 0-1 subito sempre in casa con la Virtus Entella ha riportato ilsulla terra, ora più che mai costretto a guardarsi le spalle.E dire che soltanto poche settimane fa la

Calcio serie C - il Perugia non ingrana e sprofonda ancora. Formisano : "E' mancata la reazione" - Lo score di 10 punti in 9 gara non può soddisfare nessuno e Alessandro Vittorio Formisano analizza così la partita: "Abbiamo giocato 20/25 minuti migliori rispetto. . . . Ancora una volta il Perugia non ha demeritato, ma ha dovuto incassare una nuova sconfitta che lo manda ai margini della zona playout. (Perugiatoday.it)

Calcio serie C - Perugia - Virtus Entella : le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - Rotto il ghiaccio il Perugia è chiamato al non facile compito di ripetersi. Al Curi, per il secondo turno casalingo consecutivo, si presenterà la Virtus Entella, squadra ostica e da molti indicata come una delle candidate alla promozione diretta. Con il 4-0 alla Lucchese la classifica dei... (Perugiatoday.it)

Calcio serie C - il Perugia atteso ad una difficile conferma. Formisano : "Entella banco di prova importante" - La scossa c'è stata, ma guai a pensare che i problemi siano risolti. La classifica è ancora tutt'altro che soddisfacente e occorre continuare ad inanellare risultati importanti per risollevarla ulteriormente. L'ostacolo che si prefigura sarà di quelli particolarmente duri: al Curi, per il... (Perugiatoday.it)