Botte, insulti e umiliazioni: aveva trasformato la vita di un anziano in un incubo, condannata badante (Di venerdì 18 ottobre 2024) La donna di 55 anni è stata incastrata dalle telecamere installate nell'appartamento dalle figlie dell'uomo, insospettite. Fanpage.it - Botte, insulti e umiliazioni: aveva trasformato la vita di un anziano in un incubo, condannata badante Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La donna di 55 anni è stata incastrata dalle telecamere installate nell'appartamento dalle figlie dell'uomo, insospettite.

Dalle botteghe storiche agli esponenti dei comitati di zona - Z. Tanti i riconoscimenti tributati dal Comune nel pomeriggio di ieri, durante la cerimonia delle benemerenze civiche. Premiato inoltre il ristorante "La Ruota" che, come si legge nella motivazione, "da 60 anni baluardo del gusto toscano e della tradizione culinaria italiana, dà lustro alla nostra città". (Ilgiorno.it)

Ancora violenze contro le donne. Scappa dalle botte del compagno. La salvezza entrando nel bar - I bambini che assistono alla violenza all’interno dei nuclei familiari possono soffrire di disturbi emotivi e del comportamento. I militari hanno provveduto a identificare e a fermare l’autore dell’aggressione, informando subito dei fatti l’autorità giudiziaria. I due provvedimenti sono stati convalidati ieri dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Pistoia. (Lanazione.it)

Afragola - a 10 anni chiama i soccorsi e salva la mamma dalle botte del compagno - E’ successo […]. Un bambino di dieci anni vede picchiare la mamma dal compagno e la salva, chiamando il 118 per i soccorsi e fermando una pattuglia della Polizia municipale. Ad Afragola, in provincia di Napoli, un bambino di dieci anni ha chiamato il 118 per i soccorsi dopo aver visto la madre picchiata dal compagno. (2anews.it)