Borsa | Milano positiva +035% balzo di Iveco e Cucinelli

Borsa: Milano positiva (+0,35%), balzo di Iveco e Cucinelli (Di venerdì 18 ottobre 2024) Piazza Affari migliora a mezz'ora dalla chiusura, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,38% a 35.172 punti. Sui minimi degli ultimi 3 mesi lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 117,1 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 5,8 punti al 3,52% e quello tedesco di 2,6 punti al 2,18%. Gli acquisti si concentrano su Iveco (+6,02%), sulla scia della trimestrale e soprattutto delle previsioni della rivale Volvo Ab (+3,17% a Stoccolma). Effetto conti su Cucinelli (+2,84%), che li ha diffusi nella vigilia a Borsa chiusa, due giorni dopo Ferragamo (+3,07%). Bene anche Moncler (+2,7%), che li presenterà il prossimo 29 ottobre. In rialzo A2a (+1,86%), Mediobanca (+1,76%) e Stellantis (+1,72%), mentre è in corso il Salone di Parigi. In ordine sparso Mps (+1,55%), Popolare Sondrio (+0,98%), Intesa (+0,49%), Unicredit (+0,01%) e Banco Bpm (-0,37%).

Borsa : Milano sopra i 35.000 punti con Poste e Campari - Seduta in rialzo per Piazza Affari nel giorno in cui la Bce ha tagliato i tassi di interesse, l'inflazione dell'Eurozona di settembre è stata rivista al ribasso e i dati americani su vendite al dettaglio e sussidi di disoccupazione hanno allontanato la prospettiva di un atterraggio duro dell'economia americana. (Quotidiano.net)

Borsa : Milano sopra i 35.000 punti con Poste e Campari - In controtendenza ancora una volta Stellantis (-0,4%), che paga la crisi dell'auto, Erg (-0,4%) e Inwit (-0,3%). Bene anche le banche, che non sono spaventate né dalla prospettiva di un rialzo dei tassi né dai 'sacrifici' chiesti con la manovra, consistenti nell'indeducibilità per un paio d'anni delle Dta: Intesa è salita dell'1,3%, Banco Bpm, Mediobanca e Unicredit dell'1,1%. (Quotidiano.net)

Borsa : Milano sopra i 35 mila punti - massimi da cinque mesi - Piazza Affari si riporta ai massimi dalla seconda metà maggio, con l'indice Ftse Mib che torna a superare i 35 mila punti in scia all'ottimismo sulla traiettoria dei tassi dopo che la Bce ha confermato che il percorso deflazionistico "è sulla buona strada". 148 in corso di seduta. Il Ftse Mib sale dell'1,04% a 35. (Quotidiano.net)