Bocce Al via a Fano i campionati italiani sitting standing e Dir

Al via a Fano i campionati italiani sitting, standing e Dir

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Si parte. Da oggi a domenica la città diospiterà ie DIR di. Alla Bocciofila "La Combattente" saranno 160 gli atleti paralimpici nelle categorie per atleti con disabilità fisiche e in quelle per atleti con disabilità intellettivo-relazionali. Tredici le regioni italiane rappresentate e cinquanta le società. Undici i titoli tricolori in palio: DIR nei Livelli A, B, C e C21 sia nell’individuale che nella coppia, neiindividuale e coppia, negliindividuale. Nutrita e ambiziosa la compagine marchigiana che conta 33 atleti al via, la maggior parte dei quali si cimenterà nelle categorie DIR (disabili intellettivo-relazionali). Sono otto le società marchigiane rappresentate: Anthropos Civitanova, Combattente, Metaurense Calcinelli, Sambenedettese, San Cristoforo, Spazio Stelle Monsampolo, Tolentino e SO Urbino.