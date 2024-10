Ilrestodelcarlino.it - Bardi: "Pettinari e Kabashi ci daranno una mano"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La Reggiana ha un nuovo sponsor di maglia che l’accompagnerà per tutte le gare fino alla fine del campionato. Si tratta di ‘EA Group’, azienda specializzata nelle soluzioni logistiche speciali per carrelli elevatori, che è già da cinque anni al fianco dei granata, ma che adesso ha deciso di fare un ulteriore passo in avanti per sostenere il club di Amadei. La presentazione di questa partnerhsip – avvenuta nella sede di Arceto dove ha fatto gli onori di casa il titolare e super tifoso Andrea Ruini – è stata anche l’occasione per un’intervista a Francesco, portiere e punto di riferimento imprescindibile per la squadra.