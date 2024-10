Oasport.it - ATP Almaty 2024, prima semifinale per Diallo. Avanti anche Cerundolo e Khachanov, Vukic elimina Tiafoe

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Si sono delineate le semifinali dell‘ATP 250 diin Kazakistan. Esce di scena la testa di serie numero uno, l’americano Frances, che è stato sconfitto in due set dall’australiano Aleksandar, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-2 7-6. Clamoroso il tie-break del secondo set, conche haannullato due palle set adi chiudere per 13-11 in suo favore.inaffronterà il russo Karen, che ha messo fine al sogno del kazako Beibit Zhukayev, numero 213 della classifica mondiale, di poter raggiungere la suaa livello ATP proprio in casa.ha fatto suo il match in due set per 6-2 6-4. Una giornata no per i tifosi kazaki, visto cheAlexander Shevchenko non è riuscito a superare l’ostacolo dei quarti di finale.