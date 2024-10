Ilfattoquotidiano.it - Albania, le motivazioni dei giudici di Roma che hanno negato la convalida al trattenimento dei migranti: “Insussistenza dei presupposti”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Idel competente Tribunale direspinto le richieste didei trattenimenti dei 12 richiedenti nel centro di Gjader, in. E più che di una decisione si è trattato di una scelta obbligata, come ha spiegato il Tribunale in un comunicato fatto uscire subito dopo i provvedimenti. “I trattenimenti non sono statiti in applicazione dei principi enunciati dalla recente pronuncia della CGUE del 4 ottobre 2024 a seguito del rinvio pregiudiziale proposto dal giudice della Repubblica ceca”. Come spiegato nel dettaglio dal Fatto, la Corte di giustizia dell’Unione europea, tenuta all’interpretazione del diritto Ue stavolta su richiesta del giudice ceco, aveva già fatto saltare il presupposto per le procedure da avviare in, cioè la provenienza del migrante da uno dei Paesi di origine considerati sicuri dall’Italia.