"Aiutatelo, lo sta portando via". Maltempo Italia, uomo travolto da un fiume di fango e detriti (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'ondata di Maltempo colpisce duramente l'Italia. Per oggi, 18 ottobre, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo arancione su Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Come già accaduto ieri, molte scuole della Liguria resteranno chiuse. Stessa situazione anche a Siena. Ieri sera si sono vissuti attimi di terrore in Toscana, in provincia di Livorno. A Campiglia sono caduti novanta millimetri di pioggia in un'ora, più di quanta ne cade in media in un mese intero. A Venturina in un quarto d'ora 37 millimetri. >> "Mi dispiace da morire, ma è così". Ballando con le stelle, l'annuncio commosso di Milly Carlucci in tv: "Mi piange il cuore" Proprio a Venturina, nella frazione di Cafaggio, ci sono stati momenti di paura immortalati da un video poi pubblicato dal quotidiano Il Tirreno sulla sua edizione on line.

Maltempo - oggi allerta arancione in 5 Regioni : trovato morto uomo disperso durante le piogge in Liguria - Maltempo con allerta meteo arancione oggi in Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Allagamenti e disagi in molte regioni. Si registra anche una vittima: è stato ritrovato morto Mario Zito, scomparso mentre cercava funghi nel Genovese.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Maltempo in Liguria : scuole aperte a Genova - chiusure nei comuni limitrofi - Alcuni distretti scolastici hanno comunicato ai genitori le motivazioni delle chiusure, sottolineando che la salute e la sicurezza degli studenti costituiscono la priorità principale. Tuttavia, rimane fondamentale un’attenzione costante alla situazione, per garantire che eventuali eventi meteorologici avversi siano gestiti in modo appropriato e che la sicurezza dei cittadini e degli studenti sia ... (Gaeta.it)

Maltempo - allerta meteo arancione domani 18 ottobre in Liguria e altre 4 regioni : elenco comuni scuole chiuse - In Liguria domani 18 ottobre è stata diramata un'allerta meteo arancione per temporali, con conseguente chiusura delle scuole. L'elenco dei comuni coinvolti è in continuo aggiornamento. La Protezione Civile ha emesso l'avviso e diversi comuni hanno deciso di sospendere le lezioni, tra cui le province di Savona, La Spezia e Genova. (Fanpage.it)