AEW: Jim Ross corregge le sue parole su Mercedes Mone

Negli ultimi giorni hanno fatto molto rumore le dichiarazioni di Jim Ross riguardo a Mercedes Mone, attuale TBS Champion in AEW. Il commentatore aveva affermato di non essere riuscito a "connettersi" con la wrestler, pur affermando che alla Mone non manchi affatto il "cool factor", ossia il fascino. JR è tornato sulle sue parole, dichiarando che le stesse non volevano essere una critica alla Mone come performer, ma volevano evidenziare la mancanza di una storyline chiara per lei. Parlando al podcast Grilling JR, il commentatore ha detto:"Ho una cosa per la testa che vorrei chiarire. Ho detto delle cose riguardo Mercedes Mone e il fatto che lei non abbia fatto 'breccia' su di me, per così dire. Non volevo mancarle di rispetto. Dipende tutto dai booker e dalla persona con la quale lavori in un determinato scenario.

