19enne violentato da baby gang e gettato in mare con le mani legate: salvo per miracolo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un episodio di violenza inaudita si è verificato a Santo Spirito, nei pressi di Bari, nella notte tra il 17 e il 18 ottobre, quando un ragazzo di 19 anni, di origine pakistana, è stato vittima di un’aggressione brutale. Il giovane è stato picchiato selvaggiamente da un gruppo di adolescenti, presumibilmente una baby gang, e successivamente gettato in mare con le mani legate. Un episodio sconvolgente che ha rischiato di avere un epilogo tragico. Il ragazzo, miracolosamente, è riuscito a sopravvivere dopo essere rimasto in acqua per circa due ore, a poche centinaia di metri dal porto di Santo Spirito. Il suo salvataggio è avvenuto grazie all’intervento provvidenziale di un pescatore, che intorno alle 2 del mattino ha notato qualcosa di insolito in mare mentre si apprestava a uscire con la sua barca. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un episodio di violenza inaudita si è verificato a Santo Spirito, nei pressi di Bari, nella notte tra il 17 e il 18 ottobre, quando un ragazzo di 19 anni, di origine pakistana, è stato vittima di un’aggressione brutale. Il giovane è stato picchiato selvaggiamente da un gruppo di adolescenti, presumibilmente una, e successivamenteincon le. Un episodio sconvolgente che ha rischiato di avere un epilogo tragico. Il ragazzo,samente, è riuscito a sopravvivere dopo essere rimasto in acqua per circa due ore, a poche centinaia di metri dal porto di Santo Spirito. Il suo salvataggio è avvenuto grazie all’intervento provvidenziale di un pescatore, che intorno alle 2 del mattino ha notato qualcosa di insolito inmentre si apprestava a uscire con la sua barca.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il fotoreporter Paul Lowe trovato morto in California con una ferita al collo : arrestato il figlio 19enne - Il 60enne aveva una profonda ferita al collo. Aveva documentato eventi straordinari come la guerra in Bosnia, la caduta del Muro di Berlino, il rilascio di Nelson Mandela e il genocidio in Rwanda. Con l'accusa di omicidio è stato arrestato il figlio 19enne. Continua a leggere . Il fotoreporter britannico Paul Lowe è stato trovato morto sulle montagna di San Gabriel, in California. (Fanpage.it)

Fotoreporter Paul Lowe ucciso in California : arrestato il figlio 19enne - (Adnkronos) – Il fotoreporter britannico Paul Lowe, famoso per aver documentato la guerra civile nell'ex Jugoslavia, particolarmente in Bosnia, lodato per aver acceso i riflettori sull'assedio di Sarajevo, è stato trovato morto il 12 ottobre sulle montagne di San Gabriel, lungo un sentiero escursionistico in California. (Webmagazine24.it)

Fotoreporter Paul Lowe ucciso in California : arrestato il figlio 19enne - (Adnkronos) – Il fotoreporter britannico Paul Lowe, famoso per aver documentato la guerra civile nell'ex Jugoslavia, particolarmente in Bosnia, lodato per aver acceso i riflettori sull'assedio di Sarajevo, è stato trovato morto il 12 ottobre sulle montagne di San Gabriel, lungo un sentiero escursionistico in California. (Lidentita.it)