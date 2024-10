Vieri, stoccata a Cassano e Adani: “Per me non esistono più. Ma non devono toccare la mia famiglia” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un Christian Vieri a tutto tondo, quello che si è confessato in queste ore al Corriere della Sera. Parlando di calcio, del suo passato e del rapporto con i tre ormai ex amici della Bobo Tv, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Ai quali non ha risparmiato attacchi ben mirati: “Attaccanti in Nazionale, Retegui ha fatto un bel salto in avanti, l’effetto Gasp era da mettere in conto. Retegui all’Atalanta ha incontrato uno dei più grandi tecnici del mondo e non a caso sta segnando parecchio, con continuità, oltre a garantire un gran lavoro in generale per la squadra. È importante per la Nazionale. E ora aspettiamo pure Scamacca”. Thesocialpost.it - Vieri, stoccata a Cassano e Adani: “Per me non esistono più. Ma non devono toccare la mia famiglia” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un Christiana tutto tondo, quello che si è confessato in queste ore al Corriere della Sera. Parlando di calcio, del suo passato e del rapporto con i tre ormai ex amici della Bobo Tv, Lele, Antonioe Nicola Ventola. Ai quali non ha risparmiato attacchi ben mirati: “Attaccanti in Nazionale, Retegui ha fatto un bel salto in avanti, l’effetto Gasp era da mettere in conto. Retegui all’Atalanta ha incontrato uno dei più grandi tecnici del mondo e non a caso sta segnando parecchio, con continuità, oltre a garantire un gran lavoro in generale per la squadra. È importante per la Nazionale. E ora aspettiamo pure Scamacca”.

