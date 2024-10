Uomini e Donne, Brando Ephrikian replica ai rumors sulla rottura con Raffaella Scuotto (Di giovedì 17 ottobre 2024) Brando Ephrikian è stato uno dei protagonisti della precedente stagione di Uomini e Donne. Di recente si sono diffusi rumors sulla fine della sua storia con Raffaella Scuotto. Ecco come ha replicato l'ex tronista! Comingsoon.it - Uomini e Donne, Brando Ephrikian replica ai rumors sulla rottura con Raffaella Scuotto Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)è stato uno dei protagonisti della precedente stagione di. Di recente si sono diffusifine della sua storia con. Ecco come hato l'ex tronista!

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le ultime novità da Uomini e Donne : anticipazioni e diretta della puntata del 17 ottobre 2024 - La testimonianza di Mario su quanto accaduto durante l’esterna fornirà dettagli al pubblico e potrebbe cambiare la percezione di Morena all’interno del programma. Non perdere l’occasione di seguire questo attesissimo appuntamento, intriso di incognite e colpi di scena che caratterizzano da sempre il format di Uomini e Donne. (Gaeta.it)

Uomini e Donne anticipazioni e news - diretta di oggi (17 ottobre 2024) in streaming - Trono Over e Classico – Video Witty TV - Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende da Barbara. Cosa succederà? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14. 45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Un nuovo cavaliere è arrivato in studio per lei. Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 17 ottobre 2024 in diretta testuale con Video da Witty Tv +++ in ... (Superguidatv.it)

Uomini e Donne - ex cavaliere del parterre over confessa : "Shaila gioca con i sentimenti di Lorenzo e Javier" - L'ex cavaliere di Uomini e Donne, Giuliano Giuliani, rivela il suo pensiero su Mario Cusitore e Armando Incarnato e commenta il comportamento assunto da Shaila Gatta nei confronti di Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. (Comingsoon.it)